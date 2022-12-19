الإثنين 19-12-2022
الوكيل الاخباري

مندوبا عن الملك .. العيسوي يشارك في تشييع جثمان شبيلات

الأردنيون يشيعون جثمان ليث شبيلات

بيان صادر عن قبيلة بني حسن

اعلان هام بشأن المكرمة الملكية لطلبة الجامعات

عمل إربد تعلن عن توفر 220 فرصة عمل للإناث في الاغوار الشمالية

تفاصيل دفن وعزاء الشهيد العريف إبراهيم الشقارين

اتحاد العمال ينعى شهداء الوطن ويؤكد دعمه للأجهزة الأمنية

الدفاع الروسية: إسقاط 4 صواريخ أمريكية مضادة للرادار فوق بيلغورود الروسية

مركز الأزمات ينعى شهداء الأمن العام

السلطة الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بتوثيق انتهاكات الاحتلال

الإثنين، 19-12-2022 01:48 م

تفاصيل دفن وعزاء شهداء الامن العام

1


الوكيل الاخباري - أعلنت عائلة الشهيد غيث قاسم الرحاحلة تفاصيل دفن وعزاء الشهيد.

اضافة اعلان


وستكون صلاة الجنازة على الشهيد الرحاحلة في مسجد مراد / صويلح / حي الارسال، بعد صلاة عصر اليوم الاثنين 2022/12/19.


وستقبل التعازي للرجال في ساحة المناسبات شارع الستين، وللنساء في مضافة عشيرة الرحاحلة.

الشهيد معتز النجادا 
قال ابن عم الشهيد معتز موسى النجادا والذي استشهد صباح اليوم ان دفن ابنهم الشهيد سيكون بعد صلاة العصر في مقبرة ماعين بمنطقة المنشية بمحافظة مأدبا وتقبل التعازي على طريق مأدبا  - ماعين بعد مديرية الشرطة .

الشهيد العريف ابراهيم الشقارين 
سيشيع جثمان الشهيد العريف إبراهيم عاطف الشقارين بعد صلاة العصر من مسجد العيص الكبير/منطقة أبو بنا / الطفيلة إلى مقبرة مجادل/ العيص، حيث تقبل التعازي في منطقة أبو بنا / الطفيلة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

مندوبا عن الملك .. العيسوي يشارك في تشييع جثمان شبيلات

1671450574495

أمانة عمان تنعى شهداء الوطن

1671450181195

غرفة تجارة عمان تنعى شهداء الوطن

320954415_5525262130904412_3967211766477095555_n

الجامعة الهاشمية تنعى شهداء الوطن

b276aa73-17a6-4ea7-b550-fd838e6fe727

الأردنيون يشيعون جثمان ليث شبيلات

WhatsApp Image 2022-12-19 at 2.38.16 PM

بيان صادر عن قبيلة بني حسن