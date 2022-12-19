تفاصيل دفن وعزاء شهداء الامن العام

الوكيل الاخباري - أعلنت عائلة الشهيد غيث قاسم الرحاحلة تفاصيل دفن وعزاء الشهيد.

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وستكون صلاة الجنازة على الشهيد الرحاحلة في مسجد مراد / صويلح / حي الارسال، بعد صلاة عصر اليوم الاثنين 2022/12/19.



وستقبل التعازي للرجال في ساحة المناسبات شارع الستين، وللنساء في مضافة عشيرة الرحاحلة.



الشهيد معتز النجادا

قال ابن عم الشهيد معتز موسى النجادا والذي استشهد صباح اليوم ان دفن ابنهم الشهيد سيكون بعد صلاة العصر في مقبرة ماعين بمنطقة المنشية بمحافظة مأدبا وتقبل التعازي على طريق مأدبا - ماعين بعد مديرية الشرطة .



الشهيد العريف ابراهيم الشقارين

سيشيع جثمان الشهيد العريف إبراهيم عاطف الشقارين بعد صلاة العصر من مسجد العيص الكبير/منطقة أبو بنا / الطفيلة إلى مقبرة مجادل/ العيص، حيث تقبل التعازي في منطقة أبو بنا / الطفيلة