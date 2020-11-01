تفاصيل زيادة ساعات الحظر الليلي و فرض حظر التجول الشامل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية والدولة لشؤون الإعلام بالوكالة موسى المعايطة، إن قرار زيادة ساعات الحظر الليلي وإغلاق مدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال المغلقة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من غد الإثنين.وكان رئيس الوزراء قد أعلن في مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء الأحد، زيادة ساعات الحظر الليلي للمنشآت اعتباراً من الساعة التاسعة مساء، وللأفراد من الساعة العاشرة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحاً.وقال المعايطة إن الحظر الشامل الذي سيدخل حيّز التنفيذ بعد ساعة من اعلان الانتخابات النيابية، والمقدّر عصر يوم الأربعاء الموافق 11 تشرين ثاني 2020، سيستمرّ حتى صباح يوم الأحد الموافق 15 تشرين ثاني 2020، وسيكون مشابها للحظر الشامل الذي يجري يوم الجمعة.