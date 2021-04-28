تفاصيل ساعات وأوقات حظر التجول في الاردن

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - بعد اعلان الحكومة اليوم عن الغاء الحظر الشامل يوم الجمعة مع الابقاء على الحظر الجزئي كما هو معمول به حاليا بالاضافة الى يوم الجمعة استوجب التوضيح حول اوقات الحظر وهي على النحو التالي :

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6:00 صباحا - 7:00 مساء

مسموح التنقل بكافة الوسائل



7:00 مساء - 8:30 مساء

حظر تجول / صلاة المغرب مشيا على الاقدام



8:30 مساء - 10:00 مساء

مسموح التنقل مشيا على الأقدام ( صلاة العشاء والتراويح ) ترجيح وسيتم الاعلان الرسمي غداً



10:00 مساء - 4:30 فجرا

حظر تجول



4:30 فجرا - 5:00 فجرا

مسموح التنقل مشيا على الأقدام ( صلاة الفجر )



5:00 فجرا - 6:00 صباحا

حظر تجول