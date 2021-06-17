تفاصيل شهادة عبيدات في قضية مستشفى السلط اليوم

الوكيل الإخباري - أدلى وزير الصحة السابق نذير عبيدات، اليوم الخميس، شهادته في قضية مستشفى السلط أمام محكمة صلح جزاء عمّان.

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قال عبيدات في شهادته أمام المحكمة :" أُبلغت بأن انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط كان مفاجئا".



ويضيف عبيدات، أن مسؤول تزويد الأكسجين في المستشفى أبلغه يوم الحادثة أن أحد خزاني الأكسجين كان قبل يوم من الحادثة ممتلئا بالكامل والآخر بنسبة 75%.



وبدأت المحكمة النَّظر في القضية بداية شهر نيسان الماضي بعد أن أكملت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية التي وقعت يوم 13 آذار الماضي، وتتلخص احداثها بانقطاع الاوكسجين عن المرضى في أقسام العناية المركزة وتوفي بسبب هذا الانقطاع 9 مواطنين، ووجهت النيابة الاتهام لـ 13 شخصًا بتهمة التَّسبب بالوفاة مكرر 9 مرات.

