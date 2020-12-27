الأحد 27-12-2020
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الأحد، 27-12-2020 04:50 م

تفاصيل ظهور سلالة جديدة من كورونا بالأردن

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الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة نذير عبيدات، مساء اليوم الأحد، إن البروتوكول المعتمد للإصابات الجديدة من كورونا سيكون مختلفا عن السابق.

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وأضاف عبيدات في تصريحات صحفية، أن المملكة أغلقت مباشرة الحدود مع بريطانيا، فور ظهور فيروس كورونا المتحور،.

 

وبين أن فحص الترتيب الوراثي يمكن إجراؤه في مختبرات وزارة الصحة ومختبرات جامعة العلوم والتكنولوجيا.

 

"تم وضع المصابين بالحجر الصحي منذ وصولهما إلى الأردن"، وفق عبيدات.

 

جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الصحة نذير عبيدات، الأحد، عن اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحوّر قادمتين من بريطانيا.


 




 

 


 

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