تفاصيل عطوة الاعتراف بوفاة سيدة في حادث نفق دوار الكيلو



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توجهت جاهة كريمة مساء اليوم الاربعاء إلى ديوان عشيرة الرشق في جمعية خليل الرحمن ،إثر حادث سير أودى بحياة سيدة من قبل سائق في نفق دوار الكيلو.



وبحسب صك العطوة ( الذي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري ) تكرم أهل المرحومة بإعطاء عطوة عشائرية لمدة 6 أشهر .



وتم الاتفاق على الالتزام بالشروط التالية : عدم تكفيل السائق المتسبب بالحادث إلا من قبل ذوي المرحومة، وتعيين النائب نمر السليحات كفيل دفئ بالإضافة إلى عشيرته.

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