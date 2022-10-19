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الأربعاء، 19-10-2022 07:40 م

تفاصيل عطوة الاعتراف بوفاة سيدة في حادث نفق دوار الكيلو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توجهت جاهة كريمة مساء اليوم الاربعاء إلى ديوان عشيرة الرشق في جمعية خليل الرحمن ،إثر حادث سير أودى بحياة سيدة من قبل سائق في نفق دوار الكيلو.

وبحسب صك العطوة ( الذي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري ) تكرم أهل المرحومة بإعطاء عطوة عشائرية لمدة 6 أشهر .

 وتم الاتفاق على الالتزام بالشروط التالية : عدم تكفيل السائق المتسبب بالحادث إلا من قبل ذوي المرحومة، وتعيين النائب نمر السليحات كفيل دفئ بالإضافة إلى عشيرته.

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