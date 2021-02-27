تفاصيل عملية إنقاذ استمرت 7 ساعات في الكرك

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فرق الانقاذ المتخصصة وفريق البحث والإنقاذ الدولي التابع لمديرية دفاع مدني الطريق الصحراوي وشرطة محافظة الكرك وبالتعاون مع القوات المسلحة التي أرسلت طائرة عمودية وفريق بحث وانقاذ من العمليات الخاصة تمكنوا مساء اليوم من التعامل مع حادثة سقوط شخص من اعلى مقطع صخري بمنطقة شق ابو اذنيب في محافظة الكرك .



وبين انه وبعد مسير على الاقدام استغرق ٣ ساعات متواصلة تمكن فريق الانقاذ من الدفاع المدني الوصول اليه وتبين انه قد سقط عن مقطع صخري يزيد ارتفاعة عن (١٥٠)متر ويعاني من كسور بالقدمين واشتباه كسر بالعمود الفقري وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب في موقع الحادث.



مضيفاً أنه تم نقل المصاب بعد ذلك سيراً على الأقدام إلى موقع آمن يبعد عدة كيلومترات من مكان سقوطه لوعورة المنطقة لتتمكن الطائرة العمودية التابعة للقوات المسلحة من نقله الى المستشفى وهو قيد العلاج الآن .

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وبين ان عملية الإنقاذ استمرت حوالي سبع ساعات لوعورة المنطقة وتضاريسها وصعوبة الحركة والوصول اليها.



