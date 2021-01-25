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الإثنين، 25-01-2021 04:33 م

تفاصيل لقاء الملك مع الحكومة

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 الوكيل الاخباري - وجه جلالة الملك عبدالله الثاني مؤسسات الدولة إلى التنسيق والتعاون بشكل وثيق، خصوصاً بين الحكومة ومجلس الأمة.
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وأكد جلالته، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء اليوم الاثنين وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين، للاستماع إلى ملاحظاتهم والوقوف على احتياجاتهم في جميع المحافظات، قائلا "نجاح أي وزير ووزارة هو التواصل مع الناس والتواجد في الميدان".

كما أكد جلالته ضرورة المضي قدما في الإصلاح الإداري، خدمة للمواطنين ولتعزيز تبادل المعلومات والتعاون بين جميع المؤسسات، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، إضافة إلى مواصلة العمل على أتمتة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على أهمية الاستمرار في تطوير مسيرة الدولة التي تدخل مئويتها الثانية.

وأشار جلالة الملك إلى الفرص التي يمكن للأردن الاستفادة منها هذا العام، للتعامل مع الوضع الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة، لافتا إلى ضرورة العمل بروح الفريق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في هذا الاتجاه.

ولفت جلالته إلى أن افتتاح المدارس ومختلف القطاعات بشكل آمن مهم جداً، ويتطلب من المواطن العزيز الالتزام بارتداء الكمامة وإجراءات السلامة، للسيطرة على أي زيادة متوقعة في أعداد المصابين، مؤكداً أهمية الرقابة على الإجراءات بهذا الخصوص، والاستمرار بالفحوصات لمراقبة تطورات الوضع الوبائي.

كما لفت جلالة الملك إلى أهمية التدريب المهني في فتح الفرص أمام الأردنيين، مشدداً جلالته على ضرورة تطوير البنية التحتية، والتركيز على السياحة الداخلية التي تعتمد على مدى الالتزام بإجراءات السلامة العامة.

وتابع جلالة الملك مع الوزراء المعنيين أبرز المشاريع التي تنفذها وزاراتهم.

 




 

 


 

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