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الإثنين، 02-08-2021 02:47 م

من أجل وظيفة لابنته

تفاصيل مؤثرة لبكاء كهل أمام وزير التربية - صور

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وزير التربية والتعليم خلال اللقاء


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - لم يأتِ متسوّلا ، ولم يأتِ من أجل حضور لقاء وزير التربية والتعليم ، الدكتور محمد أبو قديس ، بل جاء من أجل بثّ شكواه ، متناسيا عمره ، وصعوبة حركته، مستندا على عصاه  .

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وفي التفاصيل ، يأتي رجل كهل بملابس رثة ،وفق رصد "الوكيل الإخباري" إلى قاعة مجلس النواب ، خلال لقاء الوزير أبو قديس بلجنة التعليم النيابية ، وقد بدى على ملامحه الإعياء والتعب ، حاملا عصاه الشاهدة على معاناته .

 

ما أراده المواطن الأردني وظيفة لابنته ، فتحدى جسده الكهل ، من أجل ابنته ، متناسيا حرارة الشمس المستعرة  ، وعجزه عن المشي ، وقد غلبته دموعه قائلا " بدي وظيفة لبنتي ..أنا مش جاي أشحد "، في موقف مؤثر ، يدمي القلوب.

وخلال 30 ثانية من دخول "الأب المسكين" غادر أبو قديس الاجتماع للاجابة على الهاتف، قائلا: الرئيس يهاتفني سأجيب واعود.


بكاء المواطن ، يظهر من خلاله حرقته ، وحاجته ، وضعف حيلته ، وكأنه يصارع الأمل بين فكي الألم ,, فهل سيكون لصوته المغموس ألما صدى ؟؟

 



 




 

 


 

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