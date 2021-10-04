تفاصيل مؤلمة ترويها والدة طفل توحد

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- سيف طفل عمره 12 عاما، مصاب بالتوحد يقطن في منطقة ابو نصير بالعاصمة عمان.

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اكتشفت والدته انه مصاب بالتوحد عندما كان عمره سنة ونصف ، حيث انه لا ينطق ولا يمتلك تواصلا بصريا سليما، ولا يستطيع أن يقضي حاجاته لوحده.

وقالت والدة سيف لـ "الوكيل الاخباري" أنها توجهت إلى بالمراكز المتخصصة بالتربية الخاصة لالحاقه بها وعمره 5 سنوات، ما شكل أعباء مادية ضخمة على العائلة لكن لم يظهر تحسنا على حالته.

وتابعت ان "ابني لا يتطور، بالعكس تماما فهو يتعرض لأضرار نفسية وجسدية"، وفق والدته.

وبينت إن من خلال زيارتها للمراكز المتخصصة لاحظت أن ابنها يتعرى، وتارة أخرى وجدته مقيدا على الكرسي.

وانتقدت والدة سيف المراكز المتخصصة بعدم التنسيق، حيث يتم تجميعهم في غرفة واحدة بغض النظر عن نوع المرض.

وطالبت والدته الجهات المعنية بضرورة الحاق مرضى التوحد بمراكز التدريب المهني أو العمل على تعليمهم حرفة.

وبينت أن مصير سيف ما زال مجهولا.

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