الإثنين 04-10-2021
الوكيل الاخباري

النجداوي لـ الوكيل : شركة خاصة ستقوم بإزالة العمارة المتصدعة

تفاصيل مؤلمة ترويها والدة طفل توحد

الاحتلال يغلق الطريق الواصل بين طوباس والاغوار الشمالية الفلسطينية

الحكومة اللبنانية تعلن استئناف التواصل مع صندوق النقد الدولي

مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني يؤدون اليمين أمام رئيس الوزراء

الديوان الملكي : الملك يمتلك شققا وبيوتا في الولايات المتحدة ليس بجديد

الأوقاف لـ الوكيل: لا يوجد تغيير على الإجراءات المعمول بها في المساجد

توقيع اتفاقيات تأهيل شبكات مياه إربد بقيمة 23.5 مليون يورو

قطر تضيف الأردن إلى قائمة الدول الخضراء للسفر

الأمانة لـ الوكيل : تخطيط شوارع عمان يشتمل الطرق الفرعية

الإثنين، 04-10-2021 12:29 م

تفاصيل مؤلمة ترويها والدة طفل توحد

siha


الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- سيف طفل عمره 12 عاما، مصاب بالتوحد يقطن في منطقة ابو نصير بالعاصمة عمان.

اضافة اعلان

 

اكتشفت والدته انه مصاب بالتوحد عندما كان عمره سنة ونصف ، حيث انه لا ينطق ولا يمتلك تواصلا بصريا سليما، ولا يستطيع أن يقضي حاجاته لوحده.

 

وقالت والدة سيف لـ "الوكيل الاخباري" أنها توجهت إلى بالمراكز المتخصصة بالتربية الخاصة لالحاقه بها وعمره 5 سنوات، ما شكل أعباء مادية ضخمة على العائلة لكن لم يظهر تحسنا على حالته.

 

وتابعت ان "ابني لا يتطور، بالعكس تماما فهو يتعرض لأضرار نفسية وجسدية"، وفق والدته.

 

وبينت  إن من خلال زيارتها للمراكز المتخصصة لاحظت أن ابنها يتعرى، وتارة أخرى وجدته مقيدا على الكرسي.

 

وانتقدت والدة سيف المراكز المتخصصة بعدم التنسيق، حيث يتم تجميعهم في غرفة واحدة بغض النظر عن نوع المرض.

 

وطالبت والدته الجهات المعنية بضرورة الحاق مرضى التوحد بمراكز التدريب المهني أو العمل على تعليمهم حرفة.

 

وبينت أن مصير سيف ما زال مجهولا.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
طيران

مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني يؤدون اليمين أمام رئيس الوزراء

220211144112799121114

الديوان الملكي : الملك يمتلك شققا وبيوتا في الولايات المتحدة ليس بجديد

140082

الأوقاف لـ الوكيل: لا يوجد تغيير على الإجراءات المعمول بها في المساجد

مياه

توقيع اتفاقيات تأهيل شبكات مياه إربد بقيمة 23.5 مليون يورو

قطر

قطر تضيف الأردن إلى قائمة الدول الخضراء للسفر

788626ea-1bd1-48d5-99e0-9ce5efc346e6

الأمانة لـ الوكيل : تخطيط شوارع عمان يشتمل الطرق الفرعية

أخبار متعلقة
9202116153752357863231

أزمة خانقة في العاصمة عمان اليوم

000_9DW3UD-e1631421729124

قافلة جمال تجوب شوارع عمان - شاهد بالفيديو