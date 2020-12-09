الأربعاء 09-12-2020
الوكيل الاخباري

قرار عاجل من وزير الصحة نذير عبيدات

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

تفاصيل مؤلمة تعقب الحادثة المروعة التي هزت الأردن اليوم

تكريم ثلاثة من مرتبات إدارة السير أنقذوا سيدة واطفالها بوسط عمان

الملك يفتتح المستشفى الميداني العسكري في اربد

قرار مرتقب بتخفيف إجراءات الحظر في الأردن

وفاء الكيلاني تحسم جدل إنفصالها عن تيم حسن !

أحداث ساخنة شهدتها المملكة في أقل من 24 ساعة

الملك يلقي خطاب العرش للدورة غير العادية لمجلس الأمة غدا

مواطن لبرنامج الوكيل : سعر الزنجبيل يقارب سعر الذهب في المملكة - فيديو

الأربعاء، 09-12-2020 02:44 م

تفاصيل مؤلمة تعقب الحادثة المروعة التي هزت الأردن اليوم

16025944601TfoQ


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشر طبيب الطوارئ العامل في مستشفى البشير عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك تفاصيل الحالة الصحية للحدث المعتدى عليه بواسطة أداة حادة في منطقة مرج الحمام.
اضافة اعلان

وفي التفاصيل قال الطبيب :" انا كنت الطبيب الي استقبله في طوارئ البشير .. الطفل كان نايم و اكل ٤ ضربات في الساطور على رأسه ووجهه و ضربات على مختلف أنحاء الجسم في الساطور، بحكيلي صاحب أبوي الي ضربني".

وحول الآثار التي تركتها الأداة الحادة على جسم الحدث، كشف الطبيب :  "بأنها خلقت كسور عميقه جدا في الجمجمة و ضربات في الوجه مع قطع في بعض الأعصاب التاجيه المغذية للوجه، فيما الملفت للنظر أن الطفل كان عنده صبر و تحمل للجروح و الموقف لم اشهد له مثيل الا الطفل صالح ... حسبي الله و نعم الوكيل في كل معتدي".

يشار أن الأمن العام كان قد أعلن في تصريح سابق انه قد تم القبض على الجاني والتحقيقات مستمرة معه، ليتم تحويله للقضاء لينال عقابه .
 
وشدد الامن العام انه لن يفلت احد من العقاب ، وكل من يجرؤ على الاعتداء على حياة وسلامة المواطنين سيلاقي جزاءه الرادع الذي يستحقه ويحمي المجتمع منه ومن شروره. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
620201883125797109930

قرار عاجل من وزير الصحة نذير عبيدات

122020817212932292371

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

320201619473925250977

إجراءات التقاضي أمام المحاكم وفق أمر الدفاع 21

111

تكريم ثلاثة من مرتبات إدارة السير أنقذوا سيدة واطفالها بوسط عمان

b835d60c16ddddbffa623cb0cc765100

الملك يفتتح المستشفى الميداني العسكري في اربد

12202039136867287333

قرار مرتقب بتخفيف إجراءات الحظر في الأردن

أخبار متعلقة
102019251845838705890

امانة عمان تعلن حالة الطوارئ الخفيفة

128330848_1796579237187243_958867682894705768_n

وفاة جديدة لطبيب أردني بسبب كورونا

22

وفاة طبيب أردني بفيروس كورونا