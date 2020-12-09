تفاصيل مؤلمة تعقب الحادثة المروعة التي هزت الأردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
نشر طبيب الطوارئ العامل في مستشفى البشير عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك تفاصيل الحالة الصحية للحدث المعتدى عليه بواسطة أداة حادة في منطقة مرج الحمام.اضافة اعلان
وفي التفاصيل قال الطبيب :" انا كنت الطبيب الي استقبله في طوارئ البشير .. الطفل كان نايم و اكل ٤ ضربات في الساطور على رأسه ووجهه و ضربات على مختلف أنحاء الجسم في الساطور، بحكيلي صاحب أبوي الي ضربني".
وحول الآثار التي تركتها الأداة الحادة على جسم الحدث، كشف الطبيب : "بأنها خلقت كسور عميقه جدا في الجمجمة و ضربات في الوجه مع قطع في بعض الأعصاب التاجيه المغذية للوجه، فيما الملفت للنظر أن الطفل كان عنده صبر و تحمل للجروح و الموقف لم اشهد له مثيل الا الطفل صالح ... حسبي الله و نعم الوكيل في كل معتدي".
يشار أن الأمن العام كان قد أعلن في تصريح سابق انه قد تم القبض على الجاني والتحقيقات مستمرة معه، ليتم تحويله للقضاء لينال عقابه .
وشدد الامن العام انه لن يفلت احد من العقاب ، وكل من يجرؤ على الاعتداء على حياة وسلامة المواطنين سيلاقي جزاءه الرادع الذي يستحقه ويحمي المجتمع منه ومن شروره.