تفاصيل مؤلمة تعقب الحادثة المروعة التي هزت الأردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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نشر طبيب الطوارئ العامل في مستشفى البشير عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك تفاصيل الحالة الصحية للحدث المعتدى عليه بواسطة أداة حادة في منطقة مرج الحمام.وفي التفاصيل قال الطبيب :" انا كنت الطبيب الي استقبله في طوارئ البشير .. الطفل كان نايم و اكل ٤ ضربات في الساطور على رأسه ووجهه و ضربات على مختلف أنحاء الجسم في الساطور، بحكيلي صاحب أبوي الي ضربني".وحول الآثار التي تركتها الأداة الحادة على جسم الحدث، كشف الطبيب : "بأنها خلقت كسور عميقه جدا في الجمجمة و ضربات في الوجه مع قطع في بعض الأعصاب التاجيه المغذية للوجه، فيما الملفت للنظر أن الطفل كان عنده صبر و تحمل للجروح و الموقف لم اشهد له مثيل الا الطفل صالح ... حسبي الله و نعم الوكيل في كل معتدي".يشار أن الأمن العام كان قد أعلن في تصريح سابق انه قد تم القبض على الجاني والتحقيقات مستمرة معه، ليتم تحويله للقضاء لينال عقابه .وشدد الامن العام انه لن يفلت احد من العقاب ، وكل من يجرؤ على الاعتداء على حياة وسلامة المواطنين سيلاقي جزاءه الرادع الذي يستحقه ويحمي المجتمع منه ومن شروره.