الإثنين 15-03-2021
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الإثنين، 15-03-2021 12:41 م

تفاصيل ما جرى صباح اليوم في المستشفى الميداني بعمان وسبب حالة الهلع

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير مستشفى عمان الميداني الدكتور خلدون خضر ان ما جرى اليوم بدأ من انطلاق صافرات الانذار على جهاز الاكسجين المخصص للمرضى لمدة 5 ثواني .

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واكد خضر ان صافرات الانذار لم تنطلق لوجود نقص في الاكسجين وانما لخلل هندسي فقط واكد انه لم يتأثر اي مريض بما حصل صباح اليوم .

 

وقال خضر ان كوادر الدفاع المدني وخلال دقيقة واحدة كانت متواجدة داخل حرم مستشفى الامير حمزة .

 

واضاف انه من الثامنة صباحا تم مراقبة اجهزة التنفس لدى المرضى وتبين انها تعمل بالشكل الطبيعي .

 

واكد ان ما حصل هو حالة من الهلع والخوف من قبل الكوادر الطبية مما ادى الى استدعاء فرق الدفاع المدني . 


 




 

 


 

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