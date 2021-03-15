تفاصيل ما جرى صباح اليوم في المستشفى الميداني بعمان وسبب حالة الهلع

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير مستشفى عمان الميداني الدكتور خلدون خضر ان ما جرى اليوم بدأ من انطلاق صافرات الانذار على جهاز الاكسجين المخصص للمرضى لمدة 5 ثواني .

اضافة اعلان



واكد خضر ان صافرات الانذار لم تنطلق لوجود نقص في الاكسجين وانما لخلل هندسي فقط واكد انه لم يتأثر اي مريض بما حصل صباح اليوم .

وقال خضر ان كوادر الدفاع المدني وخلال دقيقة واحدة كانت متواجدة داخل حرم مستشفى الامير حمزة .

واضاف انه من الثامنة صباحا تم مراقبة اجهزة التنفس لدى المرضى وتبين انها تعمل بالشكل الطبيعي .

واكد ان ما حصل هو حالة من الهلع والخوف من قبل الكوادر الطبية مما ادى الى استدعاء فرق الدفاع المدني .



