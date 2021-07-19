تفاصيل مشوقة يرويها ابن أكبر متقدم للتوجيهي في الكرك.. فيديو

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - روى ابن أكبر متقدم لامتحان الثانوية العامة تفاصيل ومسيرة والده جمال عبدالله القرالة خلال عقد نيته على إكمال تعليمه رغم تأخر سنه عن ذلك.

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وقال الدكتور بلال القرالة لـ الوكيل الإخباري إن والده الذي يبلغ من العمر 72 عاماً، قد كان في صباه في المراتب المتقدمة على زملائه في المدرسة حتى الصف السادس، إلا أن الظروف القاسية أجبرته أن يتخلى عن الدراسة من أجل العمل.

وأضاف أن هذا الحافز تولد لدى والده بعد أن وجد جميع أبناءه وأحفاده قد أصبحوا متعلمين، إضافة إلى العديد من أصدقاءه القدامى الذين غدوا يحملون شهادات دراسية متوسطة وعليا.

ليبدأ بعد ذلك مفاجأته لابنائه وأحفاده، حيث عاد للالتحاق من جديد بمراكب العلم، حيث قصد وزارة التربية والتعليم ليجري خلالها امتحان مستوى، في عدة مواد ليُرفَّع على إثرها من الصف السادس إلى العاشر، ثم لبث بعدها 3 سنوات كان يقدم امتحان ذاتي كل نهاية عام، حتى التحق بالثانوية العامة الفرع الأدبي، وتقدم هذا العام لامتحانات التوجيهي بعمر 72 عاماً، وهو الان ينتظر النتيجة بفارغ الصبر.