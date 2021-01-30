تفاصيل مكملة لحادثة سرقة الصراف الالي

الوكيل الاخباري - تداول امس الاردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن حادثة سرقة الصراف الالي في البلقاء والتي تصدرت بعض مواقع البحث عبر الانترنت .

اضافة اعلان



الحادثة التي شكلت مفاجاة للبعض تعد الاولى من نوعها حيث انتهت بالعثور على الصراف دون اخذ اي مبالغ منه .

ووفق مصادر بنكية فان الصراف الالي يحتوي على عدد من الاجهزة بداخله يصعب سرقة اي مبلغ مالي لوجودها منها :

-وحدة معالجة مركزية (للتحكم بالآلة) .

-بطاقة ممغطة أو رقائق (لتخيير العميل) .

-بين باد (PIN Pad)، وهو جزء مشابه للآلة الحاسبة وكثيراً ما يصنع كجزء من الآلة.

-شاشة وعادة ماتكون LCD قابلة للمس .

-وحدة صرف النقود .

-وحدة طباعة التقرير النقدي .

-وحدة الاشعارات .

-وحدة قراءة البطاقات .

-وحدة الايداعات .

-التشفير .





