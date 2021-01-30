تفاصيل مكملة لحادثة سرقة الصراف الالي

الوكيل الاخباري - تداول امس الاردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن حادثة سرقة الصراف الالي في البلقاء والتي تصدرت بعض مواقع البحث عبر الانترنت .
الحادثة التي شكلت مفاجاة للبعض تعد الاولى من نوعها حيث انتهت بالعثور على الصراف دون اخذ اي مبالغ منه .
ووفق مصادر بنكية فان الصراف الالي يحتوي على عدد من الاجهزة بداخله يصعب سرقة اي مبلغ مالي لوجودها منها :
-وحدة معالجة مركزية (للتحكم بالآلة) .
-بطاقة ممغطة أو رقائق (لتخيير العميل) .
-بين باد (PIN Pad)، وهو جزء مشابه للآلة الحاسبة وكثيراً ما يصنع كجزء من الآلة.
-شاشة وعادة ماتكون LCD قابلة للمس .
-وحدة صرف النقود .
-وحدة طباعة التقرير النقدي .
-وحدة الاشعارات .
-وحدة قراءة البطاقات .
-وحدة الايداعات .
-التشفير .