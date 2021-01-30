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السبت، 30-01-2021 09:25 ص

تفاصيل مكملة لحادثة سرقة الصراف الالي

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الوكيل الاخباري - تداول امس الاردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن حادثة سرقة الصراف الالي في البلقاء والتي تصدرت بعض مواقع البحث عبر الانترنت .

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الحادثة التي شكلت مفاجاة للبعض تعد الاولى من نوعها حيث انتهت بالعثور على الصراف دون اخذ اي مبالغ منه .

 

ووفق مصادر بنكية فان الصراف الالي يحتوي على عدد من الاجهزة بداخله يصعب سرقة اي مبلغ مالي لوجودها منها : 

 

-وحدة معالجة مركزية (للتحكم بالآلة) . 
-بطاقة ممغطة أو رقائق (لتخيير العميل) . 
-بين باد (PIN Pad)، وهو جزء مشابه للآلة الحاسبة وكثيراً ما يصنع كجزء من الآلة.
-شاشة وعادة ماتكون LCD قابلة للمس . 
-وحدة صرف النقود . 
-وحدة طباعة التقرير النقدي .  
-وحدة الاشعارات . 
-وحدة قراءة البطاقات . 
-وحدة الايداعات . 
-التشفير . 


 




 

 


 

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