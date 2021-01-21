تفاصيل هامة حول زيارة النزلاء في السجون غداً

الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد عمار القضاة ان حق زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل لاقارب الشخص المحكوم عليه بالسجن حق مكفول في القانون وصدر بالجريدة الرسمية منذ عام 2001 بقرار من وزارة الداخلية .

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وقال العميد القضاة ان النظام المعمول به هو السماح بزيارة النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل خلال 3 ايام في الاسبوع مشيرا الى ان الزيارة هي حق انساني مشروع يهدف الى استمرار تواصل النزلاء مع الاهل .

واكد العميد القضاة انه بعد اتخاذ قرار رفع الحظر الشامل يوم الجمعة تم اتخاذ قرار اعادة استقبال اهالي النزلاء في مراكز الاصلاح والتاهيل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا مع امكانية تمديد الوقت لساعة مؤكدا ان الزيارات يومي الاحد والثلاثاء ستبقى على ما هي عليه .

ووجه القضاة رسالة الى كل من يريد زيارة النزلاء التقيد التام باجراءات السلامة العامة وتعليمات وزارة الصحة مشيرا الى انه سيتم تعقيم المكان المخصص للقاء النزيل مع اهله .

وقال العميد القضاة انه خلال عام 2020 تم توثيق 595 الف زيارة عادية لاهالي النزلاء اضافة الى 9481 زيارة خاصة و قرابة 24 الف زيارة لمحامين .



