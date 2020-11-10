تفاصيل هامة من المركز الوطني لادارة الازمات حول التصاريح والاستثناءات خلال الحظر الشامل

الوكيل الاخباري - اعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ان صلاحية منح التصاريح للمواطنين اثناء فترة الحظر الشامل من اختصاص الحاكم الاداري وحسب اختصاصه وتقتصر على الحالات الطارئة.

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وبحسب المركز يستثنى كافة الكوادر الطبيّة العاملة في القطاعين العام والخاصّ من قرار الحظر وبالحد الأدنى لإدامة العمل، وفيما يتعلق بالكوادر الادارية العاملة في القطاع الصحي يجب تزويدهم بكتاب رسمي أو بطاقة تعريفية تثبت ذلك من المستشفى التي يعملون لديها.



كما يسمح للمختبرات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة لإجراء فحص كورونا (PCR) بالحركة خلال فترة الحظر الشامل شريطة حركتهم بسيارة تحمل شعار المختبر، وأن يحملوا (باج) المختبر، وكشفا مصدقا من المختبر، وكتاب الاعتماد من وزارة الصحة.



واشار المركز الى ان ورقة الخروج من المستشفى تعتمد كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المريض والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد الخروج ومكان السكن، كما يصرح لمرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان بالذهاب إلى المستشفيات من خلال حمل البطاقات ومواعيد المراجعة، ويسمح لإخلاءات المستشفيات ومنطقة البحر الميت بالحركة من خلال ابراز ورقة قرار الخروج من المستشفى او مكان العزل، الى جانب اعتماد ورقة المراجعة/ الموعد كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المريض والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد مراجعة المستشفى.



ويستثنى من القرار كذلك، أصحاب الصيدليات للقيام بعملية التوصيل المنزلي للأدوية الضرورية والطارئة شريطة اظهار (الباج) الخاص بالنقابة ويسمح لهم بفتح صيدلياتهم من الساعة 10 صباحاً الى الساعة 6 مساءً يومياً، ويمنع البيع المباشر مهما كانت الأسباب ويقتصر تواجدهم على أخذ الدواء وتوزيعه، ويسمح بالحركة لسيارات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال المنزلي لتوزيع اسطوانات الغاز من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.



ويسمح بالحركة كذلك لشاحنات نقل اسطوانات الغاز البترولي المسال من محطات التعبئة الى مستودعات تخزين الاسطوانات على مدار الساعة، وصهاريج نقل الغاز البترولي المسال وصهاريج المحروقات على مدار الساعة، كما يسمح لصهاريج نقل المياه العادمة وصهاريج نقل المياه الصالحة للشرب بالعمل من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً من كل يوم من أيام الحظر الشامل.



ويستثنى من القرار كذلك، جميع الأشخاص المتواجدين داخل عملهم من قرار الحظر الشامل، ويسمح لهم بالعمل داخل هذه المنشآت شريطة عدم مغادرتها لأي سبب كان وحتى الانتهاء من موعد الحظر، كما يسمح لموظفي الفنادق بالحركة خلال الفترة (من الساعة السادسة مساء ولغاية الساعة العاشرة مساء) يوم الخميس الموافق 12 تشرين الثاني لغايات تبديل الشفتات شريطة ابراز (باج) الفندق، وكتاب من الفندق يضم كشف الاسماء ومصدق من وزارة السياحة والآثار.



واوضح المركز انه يصرح لمزارعي الزيتون بنقل منتجاتهم باتجاه معاصر الزيتون شريطة حصولهم على استثناء من قبل مديرية زراعة المحافظة ويتم تصديقه من قبل الحاكم الاداري، كما يستثنى أصحاب معاصر الزيتون والعاملون فيها حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة والتي تمت المصادقة عليها في كتاب المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.



ويصرح لأصحاب محلات طيور الزينة وأسماك الزينة ومحلات تربية الحيوانات الأليفة بالحركة من الساعة الثانية ظهراً ولغاية الساعة الرابعة عصراً يوميأ وطيلة ايام الحظر الشامل من أماكن إقامتهم إلى محلاتهم شريطة إبراز رخصة المهن الصادرة عن أمانة عمان أو البلديات أو رخصة المحل الصادرة عن وزارة الزراعة، وفي حال قيام شخص آخر غير صاحب المنشأة بخدمة هذه الطيور أو الأسماك أو الحيوانات الأليفة ضرورة أن يكون معه الرخصة الورقية الاصلية الصادرة من وزارة الزراعة وليست صورة عنها.



ويسمح لموظفي شركات الأمن والحماية بالحركة خلال الفترة من الساعة 8 صباحاً الى الساعة 12 ظهراً يومي (الخميس الموافق 12 تشرين الثاني ويوم السبت الموافق 14 تشرين الثاني) لغايات تبديل الشفتات فقط، على أن يحمل الموظف (باج/ بطاقة الشركة) وبحوزته كشف مختوم ومعتمد من الشركة التي يعمل لديها.



ويستثنى من قرار الحظر الشامل، القادمين عبر المعابر البرية الى المملكة الاردنية الهاشمية، شريطة اظهار ختم القدوم على الجواز وبحسب تاريخ القدوم، في حين يتم منح تصريح الحركة للمغادرين من خلال هذه المعابر الى دول الجوار من خلال الحاكم الاداري، وتعتمد تذكرة الطائرة كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المسافر والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد الطائرة ومكان سكن المسافر والسائق.



وبين المركز انه يسمح لستة أشخاص من ذوي المتوفى بالحركة لإتمام اجراءات الوفاة والدفن خلال أيام الحظر الشامل شريطة وجود بلاغ الوفاة من المستشفى.

المصدر - بترا



