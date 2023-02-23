تفاصيل وفاة طبيب أردني وابنته بحادث مؤسف في أمريكا

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي



توفي الطبيب الأردني نضال عبدالحفيظ اسعد يونس عن عمر 55 عاماً وابنته الشابة شيرين يونس عن 13 عاماً اثر حادث سير مؤسف في ولاية ألاباما الأمريكية .



وقال شقيقه في حديث لـ "الوكيل الإخباري " أن نضال مقيم في أمريكا منذ أعوام برفقة عائلته: زوجته وابنته وابنه ويعمل هنالك منذ العام الـ 2000 .



وحول تفاصيل الحادث ، أكد شقيقه انه كان يقود مركبته برفقة عائلته ، زوجته الى جانبه وابنه بالمقعد الخلفي الأيمن وابنته بالمقعد الخلفي الأيسر "خلف السائق " وعلى حين غفلة فقد نضال السيطرة مما ادى الى انقلاب المركبة الى جهة اليسار وتسببت بوفاة نضال وابنته ، ونجاة زوجته وابنه ويخضعون للمتابعة الصحية .

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