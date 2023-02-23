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الخميس، 23-02-2023 10:03 ص

تفاصيل وفاة طبيب أردني وابنته بحادث مؤسف في أمريكا

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي 

توفي الطبيب الأردني نضال عبدالحفيظ اسعد يونس عن عمر 55 عاماً وابنته الشابة شيرين يونس عن 13 عاماً اثر حادث سير مؤسف في ولاية ألاباما الأمريكية .

وقال شقيقه في حديث لـ "الوكيل الإخباري " أن نضال  مقيم في أمريكا منذ أعوام  برفقة عائلته: زوجته وابنته وابنه ويعمل هنالك منذ العام الـ 2000 .

وحول تفاصيل الحادث ، أكد شقيقه انه كان يقود مركبته برفقة عائلته ، زوجته الى جانبه  وابنه بالمقعد الخلفي الأيمن  وابنته بالمقعد الخلفي الأيسر "خلف السائق "  وعلى حين غفلة فقد نضال السيطرة مما ادى الى انقلاب المركبة الى جهة اليسار وتسببت بوفاة نضال وابنته  ، ونجاة زوجته وابنه  ويخضعون للمتابعة الصحية  .

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