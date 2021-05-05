الأربعاء 05-05-2021
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تفاصيل وفيات وإصابات كورونا اليوم

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الأربعاء، 05-05-2021 04:04 م

تفاصيل وفيات وإصابات كورونا اليوم

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الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن

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الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (1220) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (716,923) حالة.

• سُجّلت (33) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8988) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (6.82%)، مقارنة مع (7.78%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (17,877) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,781,275) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (2097) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (696,524) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (11,411) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (120) حالة، فيما غادرت (140) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1147) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 21%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 36%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 27%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 23%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 41%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 20%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 11%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 20%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
 348  في محافظة العاصمة عمّان.
304  في محافظة إربد، منها 52 في الرمثا.
108  في محافظة الزرقاء.
 84 في محافظة البلقاء.
79  في محافظة المفرق. 
62  في محافظة معان، منها 23 في البترا. 
 59  في محافظة الكرك.
43   في محافظة الطفيلة. 
40 في محافظة جرش.
39  في محافظة عجلون. 
27  في محافظة العقبة.
27 في محافظة مأدبا.

 




 

 


 

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