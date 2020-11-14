تفاصيل وفيات واصابات كورونا اليوم السبت

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:• سُجِّلت (4750) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:- (2102) في محافظة العاصمة عمّان.- (1133) في محافظة إربد، منها (33) في الرمثا.- (348) في محافظة الزرقاء.- (237) في محافظة عجلون.- (220) في محافظة الطفيلة.- (174) في محافظة المفرق.- (167) في محافظة البلقاء.- (139) في محافظة جرش.- (129) في محافظة الكرك.- (40) في محافظة معان، منها (24) في البترا.- (32) في محافظة العقبة.- (29) في محافظة مأدبا.- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (141,305) حالة.- سُجّلت (86) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,704) حالات.- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (233) حالة، فيما غادرت (150) حالة. المستشفيات بعد شفائها.- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,113) حالة، منهم (455) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.- تمّ إجراء (16,502) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,174,443) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (28,8%).إجراءات أخرى:• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).