السبت 14-11-2020
الوكيل الاخباري

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السبت، 14-11-2020 04:59 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا اليوم السبت

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل : 

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (4750) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2102) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1133) في محافظة إربد، منها (33) في الرمثا.
- (348) في محافظة الزرقاء.
- (237) في محافظة عجلون.
- (220) في محافظة الطفيلة.
- (174) في محافظة المفرق.
- (167) في محافظة البلقاء.
- (139) في محافظة جرش.
- (129) في محافظة الكرك.
- (40) في محافظة معان، منها (24) في البترا.
- (32) في محافظة العقبة.
- (29) في محافظة مأدبا.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (141,305) حالة.
- سُجّلت (86) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,704) حالات.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (233) حالة، فيما غادرت (150) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,113) حالة، منهم (455) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- تمّ إجراء (16,502) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,174,443) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (28,8%).


إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

 




 

 


 

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