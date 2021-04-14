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الأربعاء، 14-04-2021 03:43 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم الاربعاء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن .
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وتاليا التفاصيل :
 
الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (4085) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (676,175) حالة.
• سُجّلت (50) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7987) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (12.65%)، مقارنة مع (11.71%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (32,296) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,404,559) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (6482) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (617,096) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (51,092) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (218) حالة، فيما غادرت (342) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2431) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 40%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 68%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 44%
إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 47%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 61%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 34%
إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 23%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 36%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (1647) في محافظة العاصمة عمّان.
- (669) في محافظة إربد، منها (131) في الرمثا.
- (473) في محافظة الزرقاء.
- (327) في محافظة المفرق.
- (201) في محافظة البلقاء.
- (159) في محافظة الكرك. 
- (132) في محافظة مأدبا.
- (124) في محافظة جرش.
- (112) في محافظة الطفيلة.
- (100) في محافظة عجلون.
- (97) في محافظة العقبة. 
- (44) في محافظة معان، منها (6) في البترا.

 




 

 


 

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