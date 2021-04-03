تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم السبت

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردناضافة اعلان
وتاليا التفاصيل :
الإصابات والشفاء والفحوصات:
· سُجِّلت (4042) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (626,875) حالة.
· سُجّلت (91) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7130) حالة.
· بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (14.02%)، مقارنة مع (13.63%) يوم أمس.
· تمّ إجراء (28,827) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,030,272) فحصاً.
· بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (8789) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (534,492) حالة.
· يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (85,253) حالة.
· يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (321) حالة، فيما غادرت (179) حالة.
· يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3339) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 50%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 74%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 51%
إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 69%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 77%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 43%
إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 35%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 45%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 31%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (1757) في محافظة العاصمة عمّان.
- (929) في محافظة إربد، منها (63) في الرمثا.
- (222) في محافظة الزرقاء.
- (207) في محافظة مأدبا.
- (181) في محافظة المفرق.
- (158) في محافظة جرش.
- (144) في محافظة الطفيلة.
- (133) في محافظة البلقاء
- (94) في محافظة العقبة.
- (94) في محافظة عجلون.
- (82) في محافظة الكرك.
- (41) في محافظة معان، منها (1) في البترا.