تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:- سُجِّلت (1505) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة، وتوزّعت كما يلي:▪︎ (939) في محافظة العاصمة عمّان.▪︎ (181) في محافظة الزرقاء.▪︎ (39) في محافظة المفرق.▪︎ (29) في محافظة الكرك.▪︎ (15) في محافظة العقبة.▪︎ (6) في محافظة الطفيلة.▪︎ (191) في محافظة إربد، منها (34) في الرمثا.▪︎ (42) في محافظة معان.▪︎ (36) في محافظة البلقاء.▪︎ (17) في محافظة جرش.▪︎ (7) في محافظة عجلون.▪︎ (3) في محافظة مأدبا.▪︎ وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (36053) حالة.▪︎ سُجّلت (20) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (330) حالات.▪︎ بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (92) حالة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1020) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.▪︎ سُجّلت (81) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة.▪︎ تمّ إجراء (12876) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1548405) فحوصات.