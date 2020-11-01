تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردناضافة اعلان
وتاليا التفاصيل :
الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (3259) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2199) في محافظة العاصمة عمّان.
- (264) في محافظة الزرقاء.
- (197) في محافظة إربد، منها (3) في الرمثا.
- (118) في محافظة معان، منها (21) في البترا.
- (88) في محافظة العقبة.
- (86) في محافظة عجلون.
- (85) في محافظة مأدبا.
- (71) في محافظة البلقاء.
- (66) في محافظة الكرك.
- (42) في محافظة المفرق.
- (35) في محافظة الطفيلة.
- (8) في محافظة جرش.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (75,866) حالة.
- سُجّلت (37) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (866) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (218) حالة، فيما غادرت (140) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,553) حالة، منهم (279) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- تمّ إجراء (19588) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,879,955) فحصاً.