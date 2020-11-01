تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

اضافة اعلان





اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:• سُجِّلت (3259) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:- (2199) في محافظة العاصمة عمّان.- (264) في محافظة الزرقاء.- (197) في محافظة إربد، منها (3) في الرمثا.- (118) في محافظة معان، منها (21) في البترا.- (88) في محافظة العقبة.- (86) في محافظة عجلون.- (85) في محافظة مأدبا.- (71) في محافظة البلقاء.- (66) في محافظة الكرك.- (42) في محافظة المفرق.- (35) في محافظة الطفيلة.- (8) في محافظة جرش.- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (75,866) حالة.- سُجّلت (37) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (866) حالة.- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (218) حالة، فيما غادرت (140) حالة. المستشفيات بعد شفائها.- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,553) حالة، منهم (279) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.- تمّ إجراء (19588) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,879,955) فحصاً.