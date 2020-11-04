تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:• سُجِّلت (4658) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:- (2274) في محافظة العاصمة عمّان.-(670) في محافظة إربد، منها (166) في الرمثا.- (528) في محافظة الزرقاء.- (444) في محافظة البلقاء.- (213) في محافظة المفرق.- (136) في محافظة معان، منها (4) في البترا.- (131) في محافظة العقبة.- (99) في محافظة مأدبا.- (89) في محافظة عجلون.- (47) في محافظة الطفيلة.- (23) في محافظة الكرك.- (4) في محافظة جرش.- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (91,234) حالة.- سُجّلت (62) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,029) حالة.- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (247) حالة، فيما غادرت (195) حالة. المستشفيات بعد شفائها.- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,617) حالة، منهم (374) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.- تمّ إجراء (20,737) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,955,425) فحصاً.