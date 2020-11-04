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الأربعاء، 04-11-2020 05:47 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (4658) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2274) في محافظة العاصمة عمّان.
-(670) في محافظة إربد، منها (166) في الرمثا.
- (528) في محافظة الزرقاء.
- (444) في محافظة البلقاء.
- (213) في محافظة المفرق.
- (136) في محافظة معان، منها (4) في البترا.
- (131) في محافظة العقبة.
- (99) في محافظة مأدبا.
- (89) في محافظة عجلون.
- (47) في محافظة الطفيلة. 
- (23) في محافظة الكرك.
- (4) في محافظة جرش.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (91,234) حالة.
- سُجّلت (62) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,029) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (247) حالة، فيما غادرت (195) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,617) حالة، منهم (374) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- تمّ إجراء (20,737) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,955,425) فحصاً.

 




 

 


 

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