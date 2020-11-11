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الأربعاء، 11-11-2020 05:38 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (5419) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2514) في محافظة العاصمة عمّان.
- (795) في محافظة الزرقاء.
- (704) في محافظة إربد، منها (200) في الرمثا.
- (289) في محافظة البلقاء.
- (261) في محافظة عجلون.
- (223) في محافظة مأدبا. 
- (200) في محافظة جرش.
- (173) في محافظة العقبة
- (95) في محافظة الطفيلة.
- (85) في محافظة معان، منها (26) في البترا.
- (54) في محافظة المفرق.
- (26) في محافظة الكرك.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (126,401) حالة.
- سُجّلت (81) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,467) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (344) حالة، فيما غادرت (167) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,784) حالة، منهم (405) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- تمّ إجراء (21,342) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,117,042) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (25,3%).


إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

 




 

 


 

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