تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:• سُجِّلت (5419) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:- (2514) في محافظة العاصمة عمّان.- (795) في محافظة الزرقاء.- (704) في محافظة إربد، منها (200) في الرمثا.- (289) في محافظة البلقاء.- (261) في محافظة عجلون.- (223) في محافظة مأدبا.- (200) في محافظة جرش.- (173) في محافظة العقبة- (95) في محافظة الطفيلة.- (85) في محافظة معان، منها (26) في البترا.- (54) في محافظة المفرق.- (26) في محافظة الكرك.- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (126,401) حالة.- سُجّلت (81) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,467) حالة.- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (344) حالة، فيما غادرت (167) حالة. المستشفيات بعد شفائها.- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,784) حالة، منهم (405) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.- تمّ إجراء (21,342) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,117,042) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (25,3%).إجراءات أخرى:• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).