تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:• سُجِّلت (5685) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:- (2533) في محافظة العاصمة عمّان.- (762) في محافظة الزرقاء.- (605) في محافظة البلقاء.- (601) في محافظة إربد، منها (257) في الرمثا.- (335) في محافظة عجلون.- (308) في محافظة الكرك.- (184) في محافظة المفرق.- (106) في محافظة الطفيلة.- (105) في محافظة العقبة- (60) في محافظة معان، منها (23) في البترا.- (54) في محافظة مأدبا.- (32) في محافظة جرش.- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (132,086) حالة.- سُجّلت (80) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,547) حالة.