تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردناضافة اعلان
وتاليا التفاصيل :
الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (5685) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2533) في محافظة العاصمة عمّان.
- (762) في محافظة الزرقاء.
- (605) في محافظة البلقاء.
- (601) في محافظة إربد، منها (257) في الرمثا.
- (335) في محافظة عجلون.
- (308) في محافظة الكرك.
- (184) في محافظة المفرق.
- (106) في محافظة الطفيلة.
- (105) في محافظة العقبة
- (60) في محافظة معان، منها (23) في البترا.
- (54) في محافظة مأدبا.
- (32) في محافظة جرش.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (132,086) حالة.
- سُجّلت (80) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,547) حالة.