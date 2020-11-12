الخميس 12-11-2020
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الخميس، 12-11-2020 05:59 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل : 

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (5685) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2533) في محافظة العاصمة عمّان.
- (762) في محافظة الزرقاء.
- (605) في محافظة البلقاء.
- (601) في محافظة إربد، منها (257) في الرمثا.
- (335) في محافظة عجلون.
- (308) في محافظة الكرك. 
- (184) في محافظة المفرق.
- (106) في محافظة الطفيلة.
- (105) في محافظة العقبة
- (60) في محافظة معان، منها (23) في البترا.
- (54) في محافظة مأدبا.
- (32) في محافظة جرش.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (132,086) حالة.
- سُجّلت (80) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,547) حالة.

 




 

 


 

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