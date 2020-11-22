الأحد 22-11-2020
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الأحد، 22-11-2020 05:27 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل : 


الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (5268) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (1699) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1441) في محافظة إربد.
- (661) في محافظة جرش.
- (371) في محافظة الزرقاء.
- (372) في محافظة البلقاء.
- (268) في محافظة العقبة.
- (162) في محافظة الكرك.
- (138) في محافظة الطفيلة.
- (85) في محافظة معان.
- (46) في محافظة المفرق.
- (23) في محافظة مأدبا.
- (2) في محافظة عجلون.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (183,429) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (67,175) حالة.
- سُجّلت (64) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,236) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (249) حالات، فيما غادرت (212) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,153) حالة، منهم (446) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5,665) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (114,018) حالة.
- تمّ إجراء (23,953) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,358,229) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (22%).


إجراءات أخرى:

• تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خاصة ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيقات (أمان) و(صحتك)، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة  للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (# بحميهم).

 




 

 


 

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