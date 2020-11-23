الإثنين 23-11-2020
الوكيل الاخباري

الإمارات تسمح للأجانب بتملك كامل للشركات

تصويب 25 استيضاحاً رصدها ديوان المحاسبة لشهر أيلول وإحالة أحدها إلى مكافحة الفساد

ورشة في إربد تناقش تعزيز الصحة النفسية في ظل كورونا

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

مندوبا عن الملك ..العيسوي يعزي عشيرة الهميسات

تفاصيل حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

نقابة الممرضين: تخصيص ربع مليون دينار كقروض حسنة لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة

وزير الصحة يطمئن الأردنيين و يكشف تطورات استقبال مطعوم كورونا

هؤلاء من يستطيعون تأجيل اقساط القروض بالاردن

توقع برفع أسعار السولار والكاز

الإثنين، 23-11-2020 05:09 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

11202023141554622037382


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
اضافة اعلان
 
وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (4981) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (1751) في محافظة العاصمة عمّان.
- (872) في محافظة إربد.
- (436) في محافظة الزرقاء.
- (340) في محافظة المفرق.
- (279) في محافظة الكرك.
- (266) في محافظة البلقاء.
- (264) في محافظة جرش.
- (259) في محافظة عجلون.
- (192) في محافظة العقبة.
- (135) في محافظة معان.
- (94) في محافظة مأدبا. 
- (93) في محافظة الطفيلة.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (188,410) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (66,094) حالة.
- سُجّلت (66) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,302) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (250) حالات، فيما غادرت (229) حالة المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,155) حالة، منهم (453) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5,996) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (120,014) حالة.
- تمّ إجراء (25,349) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,383,578) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (19,6%).
إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة  للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (# بحميهم).





 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

تصويب 25 استيضاحاً رصدها ديوان المحاسبة لشهر أيلول وإحالة أحدها إلى مكافحة الفساد

11202019131250484346757

ورشة في إربد تناقش تعزيز الصحة النفسية في ظل كورونا

11202018122210590969863

مندوبا عن الملك ..العيسوي يعزي عشيرة الهميسات

D3iTYscWsAEEznw-780x470

الصفدي يشيد بالموقف الروسي تجاه قضايا المنطقة

11202018174921699542011

تفاصيل حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

9352e8d4-fc38-4113-b75b-c76a7ed65d21-1024x768

عجلون: مطالب بإزالة الانقاض ومخلفات الإنشاءات

أخبار متعلقة
عبيدات

ارتفاع حاد في عدد وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

1120204205142715631444

الحكومة تعلن تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

10202020193758130712063

الكشف عن الخطر الذي يواجه الاردن بأزمة كورونا

عيبنات-كورونا

هام لمن لا يظهر عليه أعراض فيروس كورونا

5f4be6e35f220

رسالة من وزارة الصحة للأردنيين

1020202402746535605502

تسجيل 32 وفاة و 1820 اصابة كورونا بالاردن اليوم