الثلاثاء 24-11-2020
الوكيل الاخباري

التربية توضح تصريحات النعيمي حول عودة الطلبة للمدارس

الخصاونة للأردنيين: سنتجاوز الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا

الخصاونة : إعادة زيادات الموظفين المدنيين والعسكريين والمعلمين

رئيس الوزراء : حزمة حكومية جديدة للمتضررين من أزمة كورونا

وزير الزراعة يبحث موقع المجمع الزراعي

هام حول دفع مخالفات أوامر الدفاع

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

رئيس الوزراء يعلن عن اجراءات وقرارات حكومية جديدة

التعليم العالي للوكيل : سيتم التعميم على اليرموك بالالتزام بأوامر الدفاع

مطالبة بإعادة النظر بالحظر الجزئي وحظر الجمعة الشامل

الثلاثاء، 24-11-2020 05:15 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت رئاسة الوزراء موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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تاليا التفاصيل : 

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (4586) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (1810) في محافظة العاصمة عمّان.
- (663) في محافظة إربد.
- (466) في محافظة الزرقاء.
- (349) في محافظة المفرق.
- (330) في محافظة البلقاء.
- (290) في محافظة مأدبا.
- (189) في محافظة عجلون.
- (157) في محافظة العقبة.
- (141) في محافظة الطفيلة.
- (96) في محافظة الكرك.
- (51) في محافظة معان.
- (44) في محافظة جرش.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (192,996) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (65,183) حالة.
- سُجّلت (78) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,380) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (241) حالات، فيما غادرت (256) حالة المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,128) حالة، منهم (460) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5,419) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (125,433) حالة.
- تمّ إجراء (24,664) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,408,242) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (18,6%).

إجراءات أخرى:

•تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة  للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (# بحميهم).

 




 

 


 

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