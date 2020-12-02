الأربعاء 02-12-2020
الوكيل الاخباري

العراق: 34 وفاة و1961 إصابة بكورونا

إصابات العاصمة في أدنى مستوياتها منذ 45 يوماً

الملك يرافقه ولي العهد يتفقد مركز دفاع مدني شهداء البحر الميت

بيان صادر عن وزارة التربية حول التعليم بالمدارس

الزرقاء: مخالفة 3 أشخاص لعدم ارتداء الكمامة

عُمان : تسجيل 237 إصابة بفيروس كورونا

إربد: اختتام دورة تدريبية عن إدارة الحملات وبناء التحالفات

%14.6 نسبة فحوصات كورونا الايجابية بالاردن اليوم

وزارة العمل تعلق دوام موظفيها في مقرها الرئيسي

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الأربعاء، 02-12-2020 05:09 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

11202026184540764609617


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
اضافة اعلان
 
وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (3591) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (1047) في محافظة إربد، منها (244) في الرمثا.
- (890) في محافظة العاصمة عمّان. 
- (315) في محافظة الكرك.
- (283) في محافظة الزرقاء.
- (279) في محافظة المفرق. 
- (194) في محافظة البلقاء.
- (191) في محافظة عجلون. 
- (121) في محافظة العقبة.
- (86) في محافظة مأدبا. 
- (74) في محافظة جرش.
- (57) في محافظة الطفيلة. 
- (54) في محافظة معان، منها (20) في البترا.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (227,208) حالات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (55,925) حالة.
- سُجّلت (52) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,854) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (226) حالة، فيما غادرت (202) حالة المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,774) حالة، منهم (426) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5,470) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (168,429) حالة.
- تمّ إجراء (24,615) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,601,896) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (14.6%).

إجراءات أخرى:

• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة  للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (# بحميهم).

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
فيروس-كورونا-1

العراق: 34 وفاة و1961 إصابة بكورونا

1

إصابات العاصمة في أدنى مستوياتها منذ 45 يوماً

9

الملك يرافقه ولي العهد يتفقد مركز دفاع مدني شهداء البحر الميت

وزارة التربية والتعليم

بيان صادر عن وزارة التربية حول التعليم بالمدارس

11202027203353269022089

الزرقاء: مخالفة 3 أشخاص لعدم ارتداء الكمامة

11202026131714273270951

إربد: اختتام دورة تدريبية عن إدارة الحملات وبناء التحالفات

أخبار متعلقة
11202023141554622037382

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات

ارتفاع حاد في عدد وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

1120204205142715631444

الحكومة تعلن تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

10202030232526981367275

توضيح حول امكانية التوصية بعودة الحظر الشامل لمدة اسبوعين بالاردن

طططط

إجراءات حكومية ينتظرها الأردنيون بسبب تفشي كورونا

112020115414814909954

الأردن يسجل رقما صادما باصابات كورونا اليوم