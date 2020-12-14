الإثنين 14-12-2020
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الإثنين، 14-12-2020 05:01 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل : 

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (2863) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (932) في محافظة العاصمة عمّان. 
- (778) في محافظة إربد، منها (194) في الرمثا.
- (296) في محافظة المفرق.
- (219) في محافظة الزرقاء.
- (143) في محافظة جرش.
- (128) في محافظة عجلون.
- (96) في محافظة البلقاء.
- (96) في محافظة الكرك.
- (84) في محافظة العقبة.
- (46) في محافظة معان، منها (10) في البترا.
- (44) في محافظة الطفيلة.
- (1) في محافظة مأدبا.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (262,477) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (36,416) حالة.
- سُجّلت (42) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3407) حالات.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (181) حالة، فيما غادرت (169) حالة.
- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1148) حالة.
- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1008) بنسبة إشغال (24%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (324) بنسبة إشغال (36%).
- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (153) بنسبة إشغال (18%).
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4187) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (222,654) حالة.
- تمّ إجراء (21,717) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,850,723) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (13.18%).

إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة  للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (# بحميهم).

 




 

 


 

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