الجمعة 15-01-2021
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الجمعة، 15-01-2021 04:55 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - اصدرت وزارة الصحة الموجز الإعلامي اليومي حول تفاصيل فيروس كورونا المستجد في المملكة . 

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وتاليا احصائية اصابات كورونا في المملكة وكافة التفاصيل حول اخر مستجدات الحالة الوبائية : 

 

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (808) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (405) في محافظة العاصمة عمّان.
- (210) في محافظة إربد، منها (32) في الرمثا.
- (47) في محافظة الزرقاء.
- (45) في محافظة المفرق.
- (29) في محافظة البلقاء.
- (21) في محافظة جرش.
- (16) في محافظة مأدبا.
- (14) في محافظة الطفيلة.
- (11) في محافظة العقبة.
- (6) في محافظة معان، منها (3) في البترا.
- (3) في محافظة عجلون.
- (1) في محافظة الكرك.


- سُجّلت (14) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4121) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (64) حالة، فيما غادرت (42) حالة.
- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (470) حالة.
- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (374) بنسبة إشغال (8%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (158) بنسبة إشغال (16%).
- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (82) بنسبة إشغال (8%).
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (903) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (295,705) حالات.
- تمّ إجراء (19,541) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,534,673) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (4.13%).

إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة  للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).

 

 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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