الأربعاء 03-02-2021
الوكيل الاخباري
 

حظر النشر بقضية مقامة على احد المراكز للحالات الخاصة

الارصاد : منخفض جوي يدخل المملكة فجر الخميس

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المجالي والجلامده والعبادي

تحذير حكومي إلى جميع المواطنين والمقيمين في المملكة

الحنيطي: القيادة العامة ماضية في تطوير جميع النواحي اللوجستية

توزيع مساعدات على أسر اردنية

تحذيرات من الدفاع المدني

ولي العهد يترأس اجتماعا لمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية

صناعة وتجارة المفرق تحرر 98 مخالفة بحق أفراد ومحال تجارية

الدنمارك: جواز سفر رقمي للمطعّمين ضد كورونا

الأربعاء، 03-02-2021 05:11 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات


الوكيل الاخباري - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
اضافة اعلان

وتاليا التفاصيل : 

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (1280) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (795) في محافظة العاصمة عمّان.
- (155) في محافظة إربد، منها (25) في الرمثا.
- (116) في محافظة البلقاء.
- (45) في محافظة الزرقاء.
- (42) في محافظة المفرق.
- (26) في محافظة الكرك.
- (26) في محافظة جرش.
- (24) في محافظة عجلون.
- (22) في محافظة مأدبا.
- (15) في محافظة العقبة.
- (13) في محافظة الطفيلة.
- (1) في محافظة معان.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (330,474) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (8912) حالة.
- سُجّلت (10) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4344) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (69) حالة، فيما غادرت (54) حالة.
- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (409) حالات.
- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (361) بنسبة إشغال (9%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (109) بنسبة إشغال (12%).
- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (52) بنسبة إشغال (6%).
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (776) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (317,218) حالة.
- تمّ إجراء (22,315) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,936,085) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (5.74%).

إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلكوفيد #حياتناأهم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
220212175735718286536

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المجالي والجلامده والعبادي

7202030182112907778041

تحذير حكومي إلى جميع المواطنين والمقيمين في المملكة

1612369056054

الحنيطي: القيادة العامة ماضية في تطوير جميع النواحي اللوجستية

220211181238843896905

توزيع مساعدات على أسر اردنية

122019121256390335563

تحذيرات من الدفاع المدني

1612368407779

ولي العهد يترأس اجتماعا لمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية

أخبار متعلقة
120219121657634519067

الحكومة تحذر من العودة الى الحظر الشامل بالاردن

1202113907793981465

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

44

تجارة الأردن تثمن التوجيهات الملكية بفتح القطاعات بطريقة مدروسة

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

120211172446937376093

العايد : قرار حكومي بتأجيل بعض الاحتفالات الجماهيرية إلى شهر أيار

1020202118478864043089

الأردن يشارك باجتماع في القاهرة اليوم