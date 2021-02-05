الجمعة 05-02-2021
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 05-02-2021 04:57 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - نشرت وزارة الصحة موجزا إعلاميا اليوم حول عدد اصابات فيروس كورونا المستجد COVID-19 في المملكة . 

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وتاليا التفاصيل :

 

• سُجِّلت (1222) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (746) في محافظة العاصمة عمّان.
- (163) في محافظة إربد، منها (26) في الرمثا.
- (133) في محافظة البلقاء.
- (58) في محافظة المفرق.
- (54) في محافظة الزرقاء.
- (19) في محافظة مأدبا.
- (16) في محافظة جرش.
- (13) في محافظة الطفيلة.
- (12) في محافظة العقبة.
- (5) في محافظة عجلون.
- (3) في محافظة الكرك.
- (0) في محافظة معان.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (332,990) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (10072) حالة.
- سُجّلت (8) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4362) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (52) حالة، فيما غادرت (46) حالة.
- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (416) حالة.
- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (373) بنسبة إشغال (9%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (110) بنسبة إشغال (13%).
- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (50) بنسبة إشغال (6%).
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (608) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (318,556) حالة.


 




 

 


 

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