الخميس 11-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

عودة أسعار بطاقات شحن الهواتف إلى ما كانت عليه سابقا

ارتفاع جديد على نسبة فحوصات كورونا الايجابية بالاردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

حملة أمنية في إربد

التعليم العالي يقرر آلية دوام الجامعات

عبيدات يحسم الجدل حول عودة حظر التجول يوم الجمعة

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

ايعاز من وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة

الهواري يوضح لـ الوكيل السيناريو المناسب لدوام الجامعات

مطالبة بتخصيص أراض وقروض للشباب المتعطل عن العمل بالاردن

الخميس، 11-02-2021 04:54 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات


الوكيل الاخباري - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
اضافة اعلان

وتاليا التفاصيل : 

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (1807) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (1176) في محافظة العاصمة عمّان.
- (216) في محافظة إربد، منها (12) في الرمثا.
- (128) في محافظة البلقاء.
- (78) في محافظة الزرقاء.
- (51) في محافظة المفرق.
- (41) في محافظة جرش.
- (31) في محافظة مأدبا.
- (29) في محافظة عجلون.
- (23) في محافظة العقبة.
- (20) في محافظة الكرك.
- (7) في محافظة الطفيلة.
- (7) في محافظة معان، منها (1) في البترا.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (341,984) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (13493) حالة.
- سُجّلت (10) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4421) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (108) حالات، فيما غادرت (67) حالة.
- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (579) حالة.
- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (476) بنسبة إشغال (12%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (144) بنسبة إشغال (16%).
- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (66) بنسبة إشغال (7%).
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (864) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (324,070) حالة.
- تمّ إجراء (27,660) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,134,849) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (6.53%).

إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلكوفيد #حياتناأهم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
320202915359389021757

عودة أسعار بطاقات شحن الهواتف إلى ما كانت عليه سابقا

220216172630128614143

ارتفاع جديد على نسبة فحوصات كورونا الايجابية بالاردن

1120203121659974021202

حملة أمنية في إربد

2202199112896559657

التعليم العالي يقرر آلية دوام الجامعات

120214205533673614497

عبيدات يحسم الجدل حول عودة حظر التجول يوم الجمعة

220211017433247214653

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار متعلقة
عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات

انخفاض إصابات كورونا في الأردن

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

12021109208450762293

انخفاض كبير بعدد إصابات كورونا في الاردن

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم