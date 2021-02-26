تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - اصدرت رئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصحة موجزا إعلاميا حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة اليوم .

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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:

• سُجِّلت (3644) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

- (2432) في محافظة العاصمة عمّان.

- (329) في محافظة الزرقاء.

- (275) في محافظة إربد، منها (30) في الرمثا.

- (243) في محافظة البلقاء.

- (102) في محافظة مأدبا.

- (65) في محافظة جرش.

- (48) في محافظة العقبة.

- (40) في محافظة الطفيلة.

- (35) في محافظة المفرق.

- (34) في محافظة عجلون.

- (23) في محافظة الكرك.

- (18) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (383,912) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (35,422) حالة.

- سُجّلت (23) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4650) حالة.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (270) حالة، فيما غادرت (189) حالة.

- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1305) حالات.

- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1059) بنسبة إشغال (24%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (256) بنسبة إشغال (28%).

- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (120) بنسبة إشغال (13%).

- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1240) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (343,840) حالة.







