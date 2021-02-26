تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - اصدرت رئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصحة موجزا إعلاميا حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة اليوم .
وتاليا التفاصيل :
الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (3644) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2432) في محافظة العاصمة عمّان.
- (329) في محافظة الزرقاء.
- (275) في محافظة إربد، منها (30) في الرمثا.
- (243) في محافظة البلقاء.
- (102) في محافظة مأدبا.
- (65) في محافظة جرش.
- (48) في محافظة العقبة.
- (40) في محافظة الطفيلة.
- (35) في محافظة المفرق.
- (34) في محافظة عجلون.
- (23) في محافظة الكرك.
- (18) في محافظة معان، منها (1) في البترا.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (383,912) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (35,422) حالة.
- سُجّلت (23) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4650) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (270) حالة، فيما غادرت (189) حالة.
- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1305) حالات.
- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1059) بنسبة إشغال (24%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (256) بنسبة إشغال (28%).
- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (120) بنسبة إشغال (13%).
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1240) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (343,840) حالة.