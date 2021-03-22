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الإثنين، 22-03-2021 05:42 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (9269) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (544,724) حالة.
• سُجّلت (109) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5985) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (20.18%)، مقارنة مع (18.89%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (45,933) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,523,736) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (7072) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (441,239) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (97,500) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (440) حالة، فيما غادرت (365) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3277) حالة.


القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 45%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 76%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 39%

إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 71%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 78%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 46%

إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 31%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 25%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 21%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (4510) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1151) في محافظة إربد، منها (101) في الرمثا.
- (1096) في محافظة الزرقاء.
- (661) في محافظة البلقاء.
- (362) في محافظة المفرق.
- (280) في محافظة مأدبا.
- (259) في محافظة العقبة.
- (230) في محافظة الكرك.
- (223) في محافظة عجلون.
- (212) في محافظة جرش. 
- (144) في محافظة الطفيلة.
- (141) في محافظة معان، منها (48) في البترا.

 




 

 


 

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