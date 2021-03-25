الخميس 25-03-2021
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%18.06 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الخميس

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزير السياحة: العمل جار لإيجاد منطقة آمنة صحيا للسياح للوقاية من كوفيد-19

الخميس، 25-03-2021 05:03 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (8433) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (571,290) حالة.
• سُجّلت (96) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6277) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (18.06%)، مقارنة مع (18.96%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (46,699) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,664,285) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (7705) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (463,893) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (101,120) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (479) حالة، فيما غادرت (321) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3426) حالة.


القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 75%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 36%


إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 73%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 77%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 43%


إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 34%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 34%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 28%


توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (3469) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1383) في محافظة إربد، منها (164) في الرمثا.
- (1255) في محافظة الزرقاء.
- (426) في محافظة البلقاء.
- (334) في محافظة الكرك.
- (274) في محافظة جرش. 
- (274) في محافظة عجلون.
- (269) في محافظة مأدبا.
- (265) في محافظة المفرق.
- (225) في محافظة العقبة.
- (186) في محافظة الطفيلة.
- (73) في محافظة معان، منها (15) في البترا.

 




 

 


 

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