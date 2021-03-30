الثلاثاء 30-03-2021
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زراعة المفرق تنفذ برنامج التلقيح الصناعي للأغنام

وزير السياحة والآثار يتفقد مواقع سياحية في عجلون

%15.71 نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الثلاثاء، 30-03-2021 05:08 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (7751) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (605,007) حالات.
• سُجّلت (96) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6747) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (15.71%)، مقارنة مع (16.21%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (49,334) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,875,000) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (9535) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (503,952) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (94,308) حالات.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (464) حالة، فيما غادرت (359) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3400) حالة.


القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 49%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 73%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 42%

إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 70%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 80%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 47%

إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 34%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 40%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 32%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
(3434) في محافظة العاصمة عمّان.
(1003) في محافظة إربد، منها (74) في الرمثا.
(951) في محافظة الزرقاء.
(509) في محافظة البلقاء.
(377) في محافظة الكرك.
(327) في محافظة المفرق.
(247) في محافظة عجلون.
(237) في محافظة جرش. 
(236) في محافظة مأدبا.
(132) في محافظة الطفيلة.
 (201) في محافظة العقبة.
(97) في محافظة معان، منها (21) في البترا.

 




 

 


 

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