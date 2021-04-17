تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
وتاليا التفاصيل :
الإصابات والشفاء والفحوصات:
· سُجِّلت (1596) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (683,466) حالة.
· سُجّلت (61) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8178) حالة.
· بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (14.02%)، مقارنة مع (12.41%) يوم أمس.
· تمّ إجراء (11,385) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,459,718) فحصاً.
· بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (6032) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (631,944) حالة.
· يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (43,344) حالة.
· يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (222) حالة، فيما غادرت (140) حالة.
· يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2274) حالة.
· القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 38%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 63%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 36%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 42%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 61%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 35%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 25%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 32%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 25%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (510) في محافظة إربد، منها (125) في الرمثا.
- (506) في محافظة العاصمة عمّان.
- (122) في محافظة المفرق.
- (102) في محافظة الزرقاء.
- (70) في محافظة البلقاء.
- (62) في محافظة الكرك.
- (62) في محافظة الطفيلة.
- (49) في محافظة العقبة.
- (47) في محافظة عجلون.
- (41) في محافظة مأدبا.
- (24) في محافظة معان، منها (1) في البترا.
- (1) في محافظة جرش.