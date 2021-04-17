السبت 17-04-2021
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تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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العثور على جثة عشريني داخل سد الملك طلال

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السبت، 17-04-2021 04:30 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن

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وتاليا التفاصيل : 

الإصابات والشفاء والفحوصات:
· سُجِّلت (1596) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (683,466) حالة.

· سُجّلت (61) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8178) حالة.

· بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (14.02%)، مقارنة مع (12.41%) يوم أمس.

· تمّ إجراء (11,385) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,459,718) فحصاً.

· بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (6032) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (631,944) حالة.

· يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (43,344) حالة.

· يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (222) حالة، فيما غادرت (140) حالة.

· يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2274) حالة.
 
· القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 38%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 63%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 36%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 42%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 61%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 35%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 25%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 32%
 نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 25%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (510) في محافظة إربد، منها (125) في الرمثا.
- (506) في محافظة العاصمة عمّان.
- (122) في محافظة المفرق.
- (102) في محافظة الزرقاء.
- (70) في محافظة البلقاء.
- (62) في محافظة الكرك. 
- (62) في محافظة الطفيلة.
- (49) في محافظة العقبة.
- (47) في محافظة عجلون.
- (41) في محافظة مأدبا.
- (24) في محافظة معان، منها (1) في البترا.
- (1) في محافظة جرش.

 




 

 


 

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