تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن



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وتاليا التفاصيل :



الإصابات والشفاء والفحوصات:

· سُجِّلت (1596) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (683,466) حالة.



· سُجّلت (61) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8178) حالة.



· بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (14.02%)، مقارنة مع (12.41%) يوم أمس.



· تمّ إجراء (11,385) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,459,718) فحصاً.



· بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (6032) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (631,944) حالة.



· يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (43,344) حالة.



· يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (222) حالة، فيما غادرت (140) حالة.



· يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2274) حالة.



· القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:



إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 38%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 63%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 36%



إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 42%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 61%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 35%



إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 25%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 32%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 25%



• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (510) في محافظة إربد، منها (125) في الرمثا.

- (506) في محافظة العاصمة عمّان.

- (122) في محافظة المفرق.

- (102) في محافظة الزرقاء.

- (70) في محافظة البلقاء.

- (62) في محافظة الكرك.

- (62) في محافظة الطفيلة.

- (49) في محافظة العقبة.

- (47) في محافظة عجلون.

- (41) في محافظة مأدبا.

- (24) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

- (1) في محافظة جرش.