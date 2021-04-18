تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن



وتاليا التفاصيل :



الإصابات والشفاء والفحوصات:

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• سُجِّلت (2507) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (685,973) حالة.



• سُجّلت (68) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8246) حالة.



• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (14.05%)، مقارنة مع (14.02%) يوم أمس.



• تمّ إجراء (17,846) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,477,564) فحصاً.



• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (6537) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (638,481) حالة.



• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (39,246) حالة.



• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (229) حالة، فيما غادرت (224) حالة.



• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2197) حالة.



القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 37%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 61%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 39%



إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 41%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 57%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 32%



إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 25%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 38%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%



• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (656) في محافظة العاصمة عمّان.

- (477) في محافظة إربد، منها (16) في الرمثا.

- (313) في محافظة الزرقاء.

- (156) في محافظة المفرق.

- (155) في محافظة الطفيلة.

- (155) في محافظة عجلون.

- (142) في محافظة الكرك.

- (131) في محافظة العقبة.

- (127) في محافظة جرش.

- (92) في محافظة البلقاء.

- (79) في محافظة مأدبا.

- (24) في محافظة معان.