الإثنين 19-04-2021
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الإثنين، 19-04-2021 04:44 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن

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وتاليا التفاصيل :


الإصابات والشفاء والفحوصات:


• سُجِّلت (3509) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (689,482) حالة.

• سُجّلت (62) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8308) حالات.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (14.06%)، مقارنة مع (14.05%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (24,956) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,502,520) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (6005) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (644,486) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (36,688) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (227) حالة، فيما غادرت (265) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2090) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 35%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 59%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 40%

إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 39%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 56%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 31%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 26%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 31%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 17%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (1487) في محافظة العاصمة عمّان.
- (579) في محافظة إربد، منها (127) في الرمثا.
- (342) في محافظة الزرقاء.
- (217) في محافظة المفرق.
- (175) في محافظة البلقاء.
- (148) في محافظة الكرك. 
- (107) في محافظة مأدبا.
- (99) في محافظة عجلون.
- (98) في محافظة العقبة.
- (91) في محافظة جرش.
- (85) في محافظة الطفيلة.
- (81) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

 




 

 


 

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