تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
وتاليا التفاصيل :
الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (3209) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (695,390) حالة.
• سُجّلت (57) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8429) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (13.03%)، مقارنة مع (13.76%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (24,628) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,546,769) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (4775) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (654,493) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (32,468) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (220) حالة، فيما غادرت (253) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1937) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 34%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 55%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 32%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 39%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 53%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 29%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 22%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 28%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 20%
•توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (1104) في محافظة العاصمة عمّان.
- (680) في محافظة إربد، منها (93) في الرمثا.
- (430) في محافظة الزرقاء.
- (230) في محافظة المفرق.
- (157) في محافظة الكرك.
- (125) في محافظة الطفيلة.
- (119) في محافظة العقبة.
- (97) في محافظة البلقاء.
- (97) في محافظة عجلون.
- (62) في محافظة جرش.
- (62) في محافظة مأدبا.
- (46) في محافظة معان، منها (2) في البترا.