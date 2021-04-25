تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:-سُجِّلت (1731) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (702,154) حالة.-سُجّلت (52) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8615) حالة.-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (10.38%)، مقارنة مع (10.63%) يوم أمس.-تمّ إجراء (16,681) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,610,353) فحصاً.-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (3565) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (668,337) حالة.-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (25,202) حالة.-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (212) حالة، فيما غادرت (195) حالة.-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1802) حالة.القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:إقليم الشمالنسبة إشغال أسرّة العزل: 30%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 56%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 37%إقليم الوسطنسبة إشغال أسرّة العزل: 35%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 55%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 29%إقليم الجنوبنسبة إشغال أسرّة العزل: 20%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 28%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:- (401) في محافظة العاصمة عمّان.- (311) في محافظة الزرقاء.- (223) في محافظة إربد، منها (13) في الرمثا.- (210) في محافظة المفرق.- (134) في محافظة الكرك.- (103) في محافظة الطفيلة.- (71) في محافظة جرش.- (69) في محافظة مأدبا.- (59) في محافظة البلقاء.- (59) في محافظة عجلون.- (50) في محافظة العقبة.- (41) في محافظة معان.