تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:-سُجِّلت (1552) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (709,817) حالة.-سُجّلت (47) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8801) حالة.-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (9.07%)، مقارنة مع (10.18%) يوم أمس.-تمّ إجراء (17,112) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,685,507) فحوصات.-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (2732) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (680,907) حالات.-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (20,109) حالات.-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (140) حالة، فيما غادرت (166) حالة.-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1455) حالة.القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:إقليم الشمالنسبة إشغال أسرّة العزل: 24%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 42%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 28%إقليم الوسطنسبة إشغال أسرّة العزل: 30%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 45%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%إقليم الجنوبنسبة إشغال أسرّة العزل: 17%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 20%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:- (474) في محافظة العاصمة عمّان.- (342) في محافظة إربد، منها (41) في الرمثا.- (167) في محافظة الزرقاء.- (110) في محافظة المفرق.- (97) في محافظة البلقاء.- (73) في محافظة الطفيلة.- (72) في محافظة الكرك.- (70) في محافظة جرش.- (42) في محافظة عجلون.- (41) في محافظة العقبة.- (41) في محافظة معان، منها (8) في البترا.- (23) في محافظة مأدبا.