الخميس 29-04-2021
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إتلاف سبعة أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة بالعقبة

الخميس، 29-04-2021 04:02 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:

-سُجِّلت (1552) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (709,817) حالة.

-سُجّلت (47) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8801) حالة.

-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (9.07%)، مقارنة مع (10.18%) يوم أمس.

-تمّ إجراء (17,112) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,685,507) فحوصات.

-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (2732) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (680,907) حالات.

-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (20,109) حالات.

-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (140) حالة، فيما غادرت (166) حالة.

-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1455) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 24%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 42%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 28%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 30%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 45%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 17%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 20%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (474) في محافظة العاصمة عمّان.
- (342) في محافظة إربد، منها (41) في الرمثا.
- (167) في محافظة الزرقاء.
- (110) في محافظة المفرق.
- (97) في محافظة البلقاء. 
- (73) في محافظة الطفيلة. 
- (72) في محافظة الكرك. 
- (70) في محافظة جرش. 
- (42) في محافظة عجلون.
- (41) في محافظة العقبة.
- (41) في محافظة معان، منها (8) في البترا. 
- (23) في محافظة مأدبا.

 




 

 


 

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