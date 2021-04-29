تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردناضافة اعلان
وتاليا التفاصيل :
الإصابات والشفاء والفحوصات:
-سُجِّلت (1552) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (709,817) حالة.
-سُجّلت (47) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8801) حالة.
-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (9.07%)، مقارنة مع (10.18%) يوم أمس.
-تمّ إجراء (17,112) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,685,507) فحوصات.
-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (2732) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (680,907) حالات.
-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (20,109) حالات.
-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (140) حالة، فيما غادرت (166) حالة.
-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1455) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 24%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 42%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 28%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 30%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 45%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 17%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 20%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (474) في محافظة العاصمة عمّان.
- (342) في محافظة إربد، منها (41) في الرمثا.
- (167) في محافظة الزرقاء.
- (110) في محافظة المفرق.
- (97) في محافظة البلقاء.
- (73) في محافظة الطفيلة.
- (72) في محافظة الكرك.
- (70) في محافظة جرش.
- (42) في محافظة عجلون.
- (41) في محافظة العقبة.
- (41) في محافظة معان، منها (8) في البترا.
- (23) في محافظة مأدبا.