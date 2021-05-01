السبت 01-05-2021
الوكيل الاخباري
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تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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السبت، 01-05-2021 04:40 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:

-سُجِّلت (704) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (712,077) حالة.

-سُجّلت (35) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8871) حالة.

-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (7.43%)، مقارنة مع (8.03%) يوم أمس.

-تمّ إجراء (9,472) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,714,356) فحصاً.

-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (2507) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (685,010) حالات.

-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (18,196) حالة.

-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (166) حالة، فيما غادرت (141) حالة.

-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1346) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 22%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 44%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 27%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 28%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 44%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 23%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 21%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 20%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (261) في محافظة العاصمة عمّان.
- (175) في محافظة إربد، منها (32) في الرمثا.
- (48) في محافظة الزرقاء.
- (45) في محافظة المفرق. 
- (44) في محافظة معان، منها (23) في البترا.
- (40) في محافظة البلقاء.
- (25) في محافظة جرش.
- (23) في محافظة مأدبا.
- (17) في محافظة الطفيلة. 
- (12) في محافظة العقبة.
- (8) في محافظة عجلون.
- (6) في محافظة الكرك.

 




 

 


 

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