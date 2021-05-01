تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:-سُجِّلت (704) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (712,077) حالة.-سُجّلت (35) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8871) حالة.-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (7.43%)، مقارنة مع (8.03%) يوم أمس.-تمّ إجراء (9,472) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,714,356) فحصاً.-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (2507) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (685,010) حالات.-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (18,196) حالة.-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (166) حالة، فيما غادرت (141) حالة.-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1346) حالة.القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:إقليم الشمالنسبة إشغال أسرّة العزل: 22%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 44%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 27%إقليم الوسطنسبة إشغال أسرّة العزل: 28%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 44%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 23%إقليم الجنوبنسبة إشغال أسرّة العزل: 15%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 21%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 20%• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:- (261) في محافظة العاصمة عمّان.- (175) في محافظة إربد، منها (32) في الرمثا.- (48) في محافظة الزرقاء.- (45) في محافظة المفرق.- (44) في محافظة معان، منها (23) في البترا.- (40) في محافظة البلقاء.- (25) في محافظة جرش.- (23) في محافظة مأدبا.- (17) في محافظة الطفيلة.- (12) في محافظة العقبة.- (8) في محافظة عجلون.- (6) في محافظة الكرك.