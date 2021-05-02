تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:-سُجِّلت (824) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (712,901) حالة.-سُجّلت (26) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8897) حالة.-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (6.22%)، مقارنة مع (7.43%) يوم أمس.-تمّ إجراء (13,244) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,727,600) فحصاً.-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (3509) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (688,519) حالة.-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (15,485) حالة.يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (122) حالة، فيما غادرت (138) حالة.-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1302) حالة.القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:إقليم الشمالنسبة إشغال أسرّة العزل: 21%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 43%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 27%إقليم الوسطنسبة إشغال أسرّة العزل: 27%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 42%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 22%إقليم الجنوبنسبة إشغال أسرّة العزل: 15%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 18%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 19%• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:- (288) في محافظة العاصمة عمّان.- (181) في محافظة الزرقاء.- (85) في محافظة إربد، منها (8) في الرمثا.- (75) في محافظة الطفيلة.- (45) في محافظة المفرق.- (36) في محافظة الكرك.- (24) في محافظة مأدبا.- (24) في محافظة معان، منها (3) في البترا.- (23) في محافظة عجلون.- (19) في محافظة جرش.- (13) في محافظة البلقاء.- (11) في محافظة العقبة.