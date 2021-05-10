تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية

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- اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:• سُجِّلت (1022) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (720,998) حالة.• سُجّلت (33) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9125) حالة.• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (5.54%)، مقارنة مع (4.96%) يوم أمس.• تمّ إجراء (18,455) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,857,925) فحصاً.• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1815) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (705,392) حالة.• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (6481) حالة.• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (109) حالات، فيما غادرت (135) حالة.• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (902) حالة.القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:إقليم الشمالنسبة إشغال أسرّة العزل: 18%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 26%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 17%إقليم الوسطنسبة إشغال أسرّة العزل: 18%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 35%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%إقليم الجنوبنسبة إشغال أسرّة العزل: 11%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 14%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 12%• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:- 385 في محافظة العاصمة عمّان.- 161 في محافظة إربد، منها 22 في الرمثا.- 129 في محافظة الزرقاء.- 77 في محافظة البلقاء.- 49 في محافظة المفرق.- 48 في محافظة الكرك.- 35 في محافظة الطفيلة.- 31 في محافظة جرش.- 31 في محافظة مأدبا.- 27 في محافظة العقبة.- 25 في محافظة معان، منها 4 في البترا.- 24 في محافظة عجلون.