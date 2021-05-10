الإثنين 10-05-2021
الوكيل الاخباري
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انخفاض حالات كورونا النشطة بالمملكة

بلدية إربد تمهل اصحاب البسطات لإزالتها حتى نهاية عطلة العيد

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

بوتين يكشف نتائج تطعيمه بلقاح ضد كورونا

رفع عدد الهيئات القضائية المتخصصة لقضايا الفساد

استمرار دوام المؤسسة الاستهلاكية غدا الثلاثاء

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الإفراج عن 11 موقوفاً إداريا في مأدبا

مناوبات لموظفي دائرة الأحوال المدنية خلال عطلة عيد الفطر

الإثنين، 10-05-2021 04:23 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (1022) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (720,998) حالة.

• سُجّلت (33) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9125) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (5.54%)، مقارنة مع (4.96%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (18,455) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,857,925) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1815) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (705,392) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (6481) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (109) حالات، فيما غادرت (135) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (902) حالة.


القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 18%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 26%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 17%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 18%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 35%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 11%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 14%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 12%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 385 في محافظة العاصمة عمّان.
- 161 في محافظة إربد، منها 22 في الرمثا.
- 129 في محافظة الزرقاء.
- 77 في محافظة البلقاء.
- 49 في محافظة المفرق. 
- 48 في محافظة الكرك.
- 35 في محافظة الطفيلة.
- 31 في محافظة جرش.
- 31 في محافظة مأدبا.
- 27 في محافظة العقبة.
- 25 في محافظة معان، منها 4 في البترا.
- 24 في محافظة عجلون.

 




 

 


 

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