الخميس 20-05-2021
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الخميس، 20-05-2021 05:20 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (937) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (728,549) حالة.

• سُجّلت (14) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9328) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.56%)، مقارنة مع (3.61%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (26,307) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,060,976) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (702) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (708,602) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,619) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (83) حالة، فيما غادرت (80) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (630) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 29%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 20%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 23%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 6%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 7%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 7%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 357 في محافظة العاصمة عمّان.
- 165 في محافظة الزرقاء.
- 86 في محافظة إربد، منها 4 في الرمثا.
- 65 في محافظة البلقاء.
- 56 في محافظة المفرق.
- 46 في محافظة الكرك. 
- 39 في محافظة عجلون.
- 36 في محافظة معان، منها 5 في البترا.
- 26 في محافظة جرش.
- 23 في محافظة الطفيلة.
- 22 في محافظة العقبة.
- 16 في محافظة مأدبا.

 




 

 


 

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