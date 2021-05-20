تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري -
اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردناضافة اعلان
وتاليا التفاصيل :
الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (937) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (728,549) حالة.
• سُجّلت (14) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9328) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.56%)، مقارنة مع (3.61%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (26,307) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,060,976) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (702) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (708,602) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,619) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (83) حالة، فيما غادرت (80) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (630) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 29%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 20%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 23%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 6%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 7%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 7%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 357 في محافظة العاصمة عمّان.
- 165 في محافظة الزرقاء.
- 86 في محافظة إربد، منها 4 في الرمثا.
- 65 في محافظة البلقاء.
- 56 في محافظة المفرق.
- 46 في محافظة الكرك.
- 39 في محافظة عجلون.
- 36 في محافظة معان، منها 5 في البترا.
- 26 في محافظة جرش.
- 23 في محافظة الطفيلة.
- 22 في محافظة العقبة.
- 16 في محافظة مأدبا.