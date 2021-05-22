السبت 22-05-2021
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فحوصات كورونا الإيجابيّة قرابة 3.31%

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

السبت، 22-05-2021 05:30 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :
  
الإصابات والشفاء والفحوصات:
-سُجِّلت (521) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (729,706) حالات.
-سُجّلت (15) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9357) حالة.
-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.31%)، مقارنة مع (3.16%) يوم أمس.
-تمّ إجراء (15,735) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,096,837) فحصاً.
-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (743) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (709,876) حالة.
-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,473) حالة.
-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (80) حالة، فيما غادرت (37) حالة.
-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (637) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 12%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 24%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 25%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 9%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 7%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 6%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 179 في محافظة العاصمة عمّان.
- 80 في محافظة إربد، منها 11 في الرمثا.
- 68 في محافظة الزرقاء.
- 38 في محافظة البلقاء.
- 35 في محافظة المفرق.
- 23 في محافظة عجلون. 
- 22 في محافظة جرش.
- 21 في محافظة الكرك.
- 21 في محافظة معان، منها 6 في البترا.
- 17 في محافظة الطفيلة.
- 13 في محافظة العقبة.
- 4 في محافظة مأدبا.

 




 

 


 

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