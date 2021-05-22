تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:-سُجِّلت (521) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (729,706) حالات.-سُجّلت (15) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9357) حالة.-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.31%)، مقارنة مع (3.16%) يوم أمس.-تمّ إجراء (15,735) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,096,837) فحصاً.-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (743) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (709,876) حالة.-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,473) حالة.-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (80) حالة، فيما غادرت (37) حالة.-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (637) حالة.القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:إقليم الشمالنسبة إشغال أسرّة العزل: 12%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 24%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%إقليم الوسطنسبة إشغال أسرّة العزل: 15%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 25%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 9%إقليم الجنوبنسبة إشغال أسرّة العزل: 7%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 7%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 6%• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:- 179 في محافظة العاصمة عمّان.- 80 في محافظة إربد، منها 11 في الرمثا.- 68 في محافظة الزرقاء.- 38 في محافظة البلقاء.- 35 في محافظة المفرق.- 23 في محافظة عجلون.- 22 في محافظة جرش.- 21 في محافظة الكرك.- 21 في محافظة معان، منها 6 في البترا.- 17 في محافظة الطفيلة.- 13 في محافظة العقبة.- 4 في محافظة مأدبا.